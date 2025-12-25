Новый год — 2026
Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел

Меликов: три человека погибли в результате обстрела ВСУ гуммиссии из Дагестана

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Гуманитарная колонна, направлявшаяся из Дагестана в приграничные районы, попала под обстрел, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В результате атаки ВСУ погибли три человека, в том числе заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев.

Тяжелую весть получил из приграничных территорий: гуманитарный конвой из Дагестана подвергся вражескому обстрелу. К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад, — написал он.

Меликов добавил, что еще один человек получил ранения, им оказался общественный деятель по имени Шамиль. Мужчину доставили в больницу, в настоящее время врачи борются за его жизнь.

По информации главы республики, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них сломался в пути, что случайно спасло находившихся в нем людей. Вторая «Газель» и легковой автомобиль были атакованы с использованием БПЛА. В машинах были не только продукты и инструменты для военных, но и детские письма. Глава региона подчеркнул, что намерения земляков были чистыми и самоотверженными.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина. По его словам, пострадавшую госпитализировали.

