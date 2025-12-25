Новый год — 2026
Мирная жительница получила ранения при атаке ВСУ на российский регион

Богомаз: женщина получила ранения при атаке ВСУ на Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Брянской области при атаке беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавшую госпитализировали.

Осколочные ранения получила мирная жительница, — написал губернатор.

Женщине, как он добавил, оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также беспилотники повредили остекление в жилом доме.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

До этого крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.

