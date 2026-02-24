Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 09:52

Европейская страна выделила миллионы долларов Киеву в гуманитарных целях

Дания решила направить Украине $30 млн в качестве гуманитарной помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дания решила направить Украине $30 млн (2,3 млрд рублей) в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба МИД королевства. В ведомстве отметили, что средства обеспечат поддержку в долгосрочной перспективе.

МИД пояснил, что Украина получит деньги через датские организации помощи гражданскому обществу, Красный Крест, а также Гуманитарный фонд ООН. Отмечается, что с 2022 года Копенгаген выделил Киеву $205 млн (15 млрд рублей) на гуманитарные нужды.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Запад прекратит поддержку Украины, когда это перестанет быть ему выгодно. По его словам, ВСУ продолжают вести боевые действия исключительно благодаря поддержке своих спонсоров.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам заседания «коалиции желающих» анонсировал новые поставки средств противовоздушной обороны для Киева на условиях коллективного взноса. Он отметил, что Берлин готов выделить пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, как только партнеры суммарно передадут Украине 30 аналогичных снарядов.

