24 февраля 2026 в 10:56

Пентагон раскрыл планы размещения оружия в космосе для «Золотого купола»

Хегсет: «Золотой купол» получит оружейные системы в космосе

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США намерены вывести вооружения в космос в рамках создания новой системы обороны «Золотой купол», заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время посещения предприятия Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо. По его словам, которые приводит пресс-служба военного ведомства, речь идет о формировании «революционного щита», который объединит оружейные системы и датчики, размещенные на орбите.

Хегсет уточнил, что начальное финансирование разработок уже заложено в законе об инвестициях, подписанном американским президентом Дональдом Трампом. На первый этап создания «Золотого купола» выделено $25 млрд.

Глава Пентагона также обозначил стратегическое значение космоса на десятилетия вперед. По его мнению, именно орбита станет ключевым театром военных действий в обозримом будущем.

Тот, кто контролирует космос, контролирует будущую борьбу; это так просто. <...> Мы потратим каждую копейку с умом, мы уже делаем это, — подчеркнул он.

Ранее Хегсет в шутку заявил, что его ведомство может в любой день искусственно завысить так называемый «индекс пиццы». Именно так он высказался о популярном в Сети методе прогнозирования военных операций. Он прокомментировал существование аккаунта, который пытается предсказать начало боевых действий по загруженности пиццерий возле Пентагона.

