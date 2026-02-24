Зимняя Олимпиада — 2026
Пентагон собрался обмануть врагов с помощью «индекса пиццы»

Глава Пентагона Хегсет заявил о планах искусственно завысить «индекс пиццы»

Министр обороны США Пит Хегсет Министр обороны США Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Министр обороны США Пит Хегсет в шутку заявил, что его ведомство может в любой день искусственно завысить так называемый «индекс пиццы». Именно так в эфире Fox News он высказался о популярном в Сети методе прогнозирования военных операций. Он прокомментировал существование аккаунта, который пытается предсказать начало боевых действий по загруженности пиццерий возле Пентагона.

Я знаю об этом аккаунте. Я не думал просто пойти в столовую, я думал просто заказывать много пиццы в случайные вечера, чтобы всех сбить с толку. В какой-нибудь пятничный вечер, когда вы видите кучу заказов, <...> а может быть это просто я отображаюсь на карте, ломающий всю систему, чтобы сбить всех с толку, — сказал Хегсет.

Ранее министр обороны США не смог внятно ответить на вопросы о местонахождении и стратегическом значении Сувалкского коридора. Такая ситуация возникла в ходе беседы Хегсета с конгрессменом Юджином Виндманом. Позже на своем YouTube-канале он также не прояснил, почему этот участок считается приоритетным для переброски американских подкреплений.

