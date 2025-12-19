Индекс Мосбиржи отреагировал после решения ЦБ

Индекс Мосбиржи обвалился до 2743 пунктов (-0,36%) после решения Банка России понизить ключевую ставку до 16%. По данным площадки, в 13:29 мск индекс находился на отметке 2782,7 пункта, но уже в 13:30 мск последовал резкий провал.

Днем 19 декабря Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5% до 16%. Там добавили, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания несколько возросли.

Также в Центробанке РФ рассказали, что российская экономика сохраняет устойчивый рост, поэтому компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Этот прогноз позволил регулятору снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое смягчение денежно-кредитной политики подряд.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что возможное снижение ключевой ставки будет говорить об уменьшении темпов инфляции, что является позитивным сигналом для экономики. Тогда он говорил, что регулятор может понизить ставку до 15,5% годовых.