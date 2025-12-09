ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:07

Трамп «поднял» российские фондовые индексы вверх

Фондовые индексы МосБиржи и РТС выросли после заявлений Трампа об Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Российский фондовый рынок сменил отрицательную динамику на рост в ходе основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов МосБиржи и РТС. Перелом тенденции произошел на фоне высказываний президента США Дональда Трампа относительно ситуации на Украине.

К 14:00 по московскому времени ключевые индикаторы демонстрировали снижение примерно на 0.3%. Однако после публикации интервью американского лидера, примерно к 14:30, индексы МосБиржи и РТС перешли в положительную зону, увеличившись на 0.39%.

В своем интервью изданию Politico Трамп заявил, что Киев теряет в конфликте, поскольку уже уступил значительные территории. Он также выразил мнение о необходимости проведения на Украине президентских выборов в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что объем сделок с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже в ноябре 2025 года снизился на 14,94% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 144,87 млрд рублей. При этом показатель в 31,1 раза превысил уровень ноября 2024 года, когда объем торгов составлял лишь 4,66 млрд рублей.

Россия
Дональд Трамп
МосБиржа
торги
