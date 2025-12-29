Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках

Новая песня Ларисы Долиной, вышедшая 26 декабря в день ее переезда из квартиры в Хамовниках, не имеет отношения к скандалу, сказал NEWS.ru автор трека Антон Агеев. Он добавил, что композиция была написана около года назад.

Песня была написана год-полтора назад. К истории с квартирой она никого отношения не имеет. Это история об отношениях между мужчиной и женщиной. Выход 26 декабря был запланирован заранее, — сказал Агеев.

Авторы новой песни «Последнее прощай» Долиной — Антон Агеев и Даниил Волохин. Артистка выпустила трек в день начала своего переезда из квартиры в Хамовниках, проданной Полине Лурье, поэтому многим показалось, что песня может быть связана с этой историей. В строках «Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима...» услышали тоску Долиной по квартире, которую Верховный суд отдал Лурье.

Ранее продюсер Сергей Лавров сказал, что Долиной не нужна слава ее коллеги, Надежды Кадышевой, которую та получила у зумеров в 2025 году. Он добавил, что Долина в отличие от Кадышевой обладает голосом и породой, она благородная и талантливая артистка.