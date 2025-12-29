Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:07

Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках

Автор песни Долиной Агеев: новый трек певицы не имеет отношения к квартире

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новая песня Ларисы Долиной, вышедшая 26 декабря в день ее переезда из квартиры в Хамовниках, не имеет отношения к скандалу, сказал NEWS.ru автор трека Антон Агеев. Он добавил, что композиция была написана около года назад.

Песня была написана год-полтора назад. К истории с квартирой она никого отношения не имеет. Это история об отношениях между мужчиной и женщиной. Выход 26 декабря был запланирован заранее, — сказал Агеев.

Авторы новой песни «Последнее прощай» Долиной — Антон Агеев и Даниил Волохин. Артистка выпустила трек в день начала своего переезда из квартиры в Хамовниках, проданной Полине Лурье, поэтому многим показалось, что песня может быть связана с этой историей. В строках «Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима...» услышали тоску Долиной по квартире, которую Верховный суд отдал Лурье.

Ранее продюсер Сергей Лавров сказал, что Долиной не нужна слава ее коллеги, Надежды Кадышевой, которую та получила у зумеров в 2025 году. Он добавил, что Долина в отличие от Кадышевой обладает голосом и породой, она благородная и талантливая артистка.

Лариса Долина
квартира
песни
авторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.