Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше

Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше

На границе с Румынией виднелось зарево после уничтожения европейской переправы, Россия простилась с основательницей телеканала РЕН ТВ Иреной Лесневской, зять народной артистки Веры Алентовой Игорь Гордин разнес сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» Тимура Бекмамбетова за «отсутствие таланта» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

На границе с Румынией уничтожена европейская переправа

ВС РФ в рамках прошедшей воздушной кампании мощно ударили по Украине, заявили инсайдеры. По их информации, в девяти регионах было зафиксировано не менее 26 взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что самые мощные удары пришлись на Киевскую, Харьковскую, Одесскую и Сумскую области.

«Основная нагрузка пришлась на Киевскую, Харьковскую, Сумскую и Одесскую области. Характер ударов указывает на продолжение энергетико-логистической кампании с элементами доразведки и повторных заходов по ранее пораженным районам», — отметил Лебедев.

По словам подпольщика, на Киевском направлении отмечены многоразовые повторные взрывы с интервалами. Это характерно для доразведки и добивания целей, уточнил эксперт.

«Белая Церковь и Бучанский район традиционно используются как узлы размещения резервов, ПВО и логистики, что объясняет регулярность ударов. Вывод: район продолжает оставаться приоритетной целью из-за концентрации энергетики, командных пунктов и тыловой инфраструктуры», — пояснил Лебедев.

Он также соощил, что серия ударов в течение дня в Сумской области указывает на планомерную работу по тылу приграничья. По словам подпольщика, целями выступили пункты размещения, склады, маршруты снабжения и ремонтные базы.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Харьков и Харьковская область. <…> Удары распределены по времени, без единого массированного залпа, что характерно для работы по военной инфраструктуре и промышленным объектам. Харьков по-прежнему задействован как ремонтно-логистический и командный узел, несмотря на близость к линии фронта», — подчеркнул координатор николаевской подпольной сети.

Лебедев сообщил, что в Одесской области фиксировалась работа ПВО, затем — повторные взрывы — классическая схема выявления позиций и последующего удара. В Миргороде Полтавской области работали по аэродромной и сопутствующей инфраструктуре, в Житомире — по военным складам, в Черниговской области — по складам; в Днепропетровской и Кировоградской областях — по мобильным объектам, в Хмельницкой области — по военной и энергетической инфраструктуре, пояснил он. Также по информации инсайдеров, на границе с Румынией наблюдалось зарево — была уничтожена европейская переправа, в результате чего ВСУ остались без ПВО, уточнили источники.

«Примерно шесть беспилотников атаковали военные цели в городе Вилково на границе с Румынией. Атакована паромная переправа из Румынии, по которой доставлялась военная техника. В момент удара на переправе были ПВО „Гепард“», — уточнил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Координатор подполья подчеркнул, что удар может быть чем-то более серьезным, чем просто «очередная атака на энергетику». Для того чтобы увидеть полную картину, он предложил рассмотреть минувшие удары не как набор разрозненных прилетов, а как единый сценарий.

В первую очередь подпольщик обратил внимание на географию повторных прилетов. По его словам, Киев и пригород обрабатывались волнами с целью выявления реакций системы.

«ПВО, резервное питание, аварийные схемы — все это проявляется именно после первых попаданий. Повторные удары через короткие интервалы выглядят как работа не по объектам, а по процессам», — отметил он.

ПВО «Гепард» Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской

На Востряковском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с основательницей телеканала РЕН ТВ, членом Академии Российского телевидения Иреной Лесневской. Затем траурные мероприятия продолжились на Даниловском кладбище, где состоялись похороны.

В зале на иудейском участке сын покойной Дмитрий принимал соболезнования. Как отметил друг семьи журналист Игорь Прокопенко, для Лесневской сын был главным человеком в жизни, а она — самым важным для него.

Прокопенко также отметил, что медиаменеджер была очень свободным человеком. Журналист поблагодарил руководительницу за появление многих проектов, которыми он занимался.

«Она была очень свободным человеком. Она была тем редким человеком, который позволял иметь свободу тем, кто находился рядом с ней», — подчеркнул Прокопенко.

Лесневская умерла в возрасте 83 лет 24 декабря. Эту информацию сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская. Она признала, что медиаменеджер сделала многое для российского телевидения.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязаны я лично и мои коллеги по „Неделе“. И все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская.

Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьев в свою очередь заявил, что Лесневская оказала значительное влияние на развитие телевидения. По его словам, невозможно отрицать творческие способности, которыми обладала продюсер.

Свою профессиональную деятельность Лесневская начала в 1960-е годы на Центральном телевидении СССР, где работала в детской редакции, затем — в киноредакции Гостелерадио. Получив профильное образование в области телевидения — сначала на режиссерском факультете Российского университета театрального искусства (ГИТИС), а затем — на телевизионном отделении факультета журналистики Московского государственного университета, она быстро зарекомендовала себя как талантливый журналист и редактор.

В 1991 году Ирена Лесневская вместе с сыном Дмитрием основала независимую телекомпанию — будущий бренд РЕН ТВ. Изначально компания занималась производством программ для других телеканалов, а с 1997 года начала самостоятельное вещание под именем одноименного канала. Лесневская занимала пост генерального директора и президента до 2005 года.

Обстановка возле зала прощания с Иреной Лесневской Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Сын основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской, продюсер Дмитрий Лесневский после церемонии прощания с матерью на Востряковском кладбище в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Жена Дмитрия Лесневского с детьми Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка в зале прощания с Иреной Лесневской Фото: NEWS.ru Обстановка в зале прощания с Иреной Лесневской Фото: NEWS.ru Журналист Игорь Прокопенко Фото: NEWS.ru Сын основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской, продюсер Дмитрий Лесневский после церемонии прощания с матерью на Востряковском кладбище в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле зала прощания с Иреной Лесневской Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Гроб с телом основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской в катафалк после церемонии прощания Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Сын основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской, продюсер Дмитрий Лесневский после церемонии прощания с матерью на Востряковском кладбище в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Погрузка гроба с телом основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской в катафалк после церемонии прощания на Востряковском кладбище в Москве Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Катафалк с телом основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской после церемонии прощания на Востряковском кладбище в Москве Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москва слезам не верит»

Актер Игорь Гордин заявил, что сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» Тимура Бекмамбетова снят без таланта. Зять народной артистки России Веры Алентовой, сыгравшей в оригинальном фильме главную роль, назвал идею выпустить ремейк советской классики попыткой заработать очки на чужом.

«Сериал на тему „Москва слезам не верит“ я посмотрел в Сети. Он сделан не талантливо. Это тоже попытка заработать очки на чужом. Но все мы прекрасно знаем, как называется то, когда берут чужое», — подчеркнул актер.

Гордин отметил, что аналогичные чувства вызвала у него работа Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». По его словам, трогать советскую классику нельзя, поскольку она являются частью культурной памяти.

«Честно говоря, грустно смотреть на то, что и как сейчас активно переснимают. Фильм Тимура Бекмамбетова „Ирония судьбы. Продолжение“ вызвал у меня дикую ярость. Потому что мне показалось, что он разрушает сказку», — сказал Гордин.

Известно, что в этом году Бекмамбетов стал вторым в рейтинге наиболее успешных отечественных кинорежиссеров по совокупным сборам их картин в российском прокате, соответствующее исследование провел портал «Т—Ж». Аналитики подсчитали кассовые сборы всех фильмов, выпущенных с 2004 года, чтобы определить безусловного лидера индустрии.

Проекты режиссера принесли 17,2 млрд рублей. Он получил широкую известность благодаря культовой дилогии «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также серии новогодних комедий «Елки». В последнее время Бекмамбетов преимущественно работает как продюсер международных проектов, а его последней режиссерской работой в России, не считая ремейка фильма «Москва слезам не верит», стала военная драма «Девятаев» 2021 года.

Читайте также:

Экранный комик — домашний тиран? Что происходит в семье Виктора Логинова

Мама-убийца и два детских трупа: что известно о ЧП в Иркутске

Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой

Бледнел, ерзал, поднюхивал: что случилось с Зеленским на переговорах в США

«Герани» на паузе? Что с энергетикой Украины, новые удары 29 декабря