«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской Журналист Прокопенко назвал Лесневскую очень свободным человеком

Российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская, создавшая телеканал РЕН ТВ, была очень свободным человеком, рассказал NEWS.ru журналист Игорь Прокопенко. Он поблагодарил руководительницу за появление многих проектов, которыми он занимался.

Она была очень свободным человеком. Она была тем редким человеком, который позволял иметь свободу тем, кто находился рядом с ней, — сказал Прокопенко.

Лесневская умерла в возрасте 83 лет 24 декабря. Эту новость сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская. Она признала, что медиаменеджер сделала многое для российского телевидения.