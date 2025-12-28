Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве

Прощание с основателем телеканала РЕН ТВ и членом Академии российского телевидения Иреной Лесневской прошло на Востряковском кладбище в Москве. Затем гроб с ее телом привезли к месту захоронения — на Даниловское кладбище, передает корреспондент NEWS.ru.

На церемонию прощания с Лесневской пришли гендиректор VK Video Марианна Максимовская, журналистка Арина Бородина, телеведущие Светлана Сорокина, Юрий Рост, Владимир Молчанов, Ирина Петровская и Игорь Прокопенко.

На похороны также прибыли журналист и медиаменеджер Сергей Корзун, экономист Ирина Ясина, правозащитница Алла Гербер и журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Прокопенко на церемонии прощания заявил, что Лесневская была очень свободным человеком. Он поблагодарил медиаменеджера за появление многих проектов, которыми он занимался.

Ранее председатель Союза журналистов России политический обозреватель Владимир Соловьев заявил, что Лесневская оказала огромное влияние на становление отечественного телевидения. По его словам, невозможно оспорить выдающиеся творческие способности, которыми обладала медиаменеджер и продюсер.