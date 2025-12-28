Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 14:09

Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве

Прощание с Иреной Лесневской Прощание с Иреной Лесневской Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прощание с основателем телеканала РЕН ТВ и членом Академии российского телевидения Иреной Лесневской прошло на Востряковском кладбище в Москве. Затем гроб с ее телом привезли к месту захоронения — на Даниловское кладбище, передает корреспондент NEWS.ru.

На церемонию прощания с Лесневской пришли гендиректор VK Video Марианна Максимовская, журналистка Арина Бородина, телеведущие Светлана Сорокина, Юрий Рост, Владимир Молчанов, Ирина Петровская и Игорь Прокопенко.

На похороны также прибыли журналист и медиаменеджер Сергей Корзун, экономист Ирина Ясина, правозащитница Алла Гербер и журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Прокопенко на церемонии прощания заявил, что Лесневская была очень свободным человеком. Он поблагодарил медиаменеджера за появление многих проектов, которыми он занимался.

Ранее председатель Союза журналистов России политический обозреватель Владимир Соловьев заявил, что Лесневская оказала огромное влияние на становление отечественного телевидения. По его словам, невозможно оспорить выдающиеся творческие способности, которыми обладала медиаменеджер и продюсер.

Ирена Лесневская
прощания
похороны
гробы
кладбища
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фронт движется на нас»: Украина признала невозможность забрать тела
Стало известно о задержках поездов из и в Симферополь
Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области
«Это не про просьбу»: Захарова раскрыла смысл своего конверта для Путина
Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе
В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны
Одна страна Запада признала катастрофу в своих войсках
Российские войска сорвали попытки ВСУ пробраться к Купянску
Правда о летаргии: почему люди столетиями боялись быть погребенными заживо
Пьяный водитель запустил цепную реакцию смертельного ДТП
Сломаны позвоночник, лапы, хвост: что грозит искалечившим львенка в Москве?
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом
Отец спас похищенную дочь, отследив ее мобильный телефон
Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски»
Пациент психбольницы зарезал санитара и сбежал с напарником
«Сюжет пьесы»: режиссер Житинкин о жизни великой актрисы Брижит Бардо
«Звать никак»: Матвиенко оценила слова Зеленского о выборах
Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме
«Это поражение»: в Италии указали на признак краха Зеленского и союзников
Рейс в Египет из российского аэропорта задержали на восемь часов
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.