Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина прошло прощание с актрисой Верой Алентовой. Кто присутствовал на церемонии, что говорили об Алентовой, где похоронят актрису?

Как прошло прощание с Алентовой

Звезда фильма «Москва слезам не верит» умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Алентовой стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, потребовалась срочная медицинская помощь. Актрису госпитализировали, она умерла в реанимации ГКБ № 1.

Алентова страдала от проблем с сердцем. Она давно не снималась в кино, но продолжала играть в театре. С 2009-го артистка преподавала во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.

Как сообщил корреспондент NEWS.ru, перед началом церемонии прощания у входа в театр выстроилась очередь из прощающихся почитателей таланта Алентовой.

На сцене стоял утопающий в цветах белоснежный гроб, вокруг — венки (президент России Владимир Путин направил два венка на церемонию прощания), рядом стоял портрет Алентовой. На сцену поднимались прощающиеся, клали цветы к гробу, кланялись актрисе. Художественный руководитель театра Евгений Писарев зачитал телеграмму от Путина.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой. Вера Алентова была замечательной актрисой, искренней, обаятельной, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо — и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, которому она посвятила многие годы своего творческого пути. Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», — говорилось в тексте.

Телеграмму также направил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Талантливая, очаровательная и неподражаемая, Вера Валентиновна блистательно сыграла десятки ролей, вошедших в золотой фонд отечественного театра и кино. Благодаря созданному ей образу героини в фильме „Москва слезам не верит“ он стал культовым для нескольких поколений», — указал мэр.

Режиссер и сценарист Карен Шахназаров добавил, что роль Алентовой в ленте «Москва слезам не верит» — это больше, чем актерская работа.

«Это часть мировоззрения русского народа. Пока есть русское кино, национальная особенность, этот образ будет сохранять свою силу, свою привлекательность, и он будет формировать мировоззрение наших сограждан на протяжении долгих десятилетий», — пояснил Шахназаров.

Карен Шахназаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова произнесла трогательную речь у гроба матери. Она была на церемонии с мужем Игорем Гординым и детьми Таисией и Андреем.

«Все были знакомы с ее ипостасью мамы и бабушки. Я бесконечно благодарна театру и Жене Писареву за то, как относится к пожилым, ко всем актерам, они работают до самого конца, у них всегда есть роли. Преклоняюсь перед матерью, <...> она умудрилась быть великолепной в обстоятельствах, при которых другой был бы убит в клочья. Печальный день, но тема смерти не была табуировна! Мы часто обсуждали, она давала указания на случай, когда уйдет», — сказала ведущая.

Она добавила, что Вера Валентиновна ушла так, мечтала уйти, чтобы не стать обузой. Меньшова отметила, что Господь услышал ее мать, она «улетела как птичка».

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал о своей дружбе с Алентовой и ее покойным супругом режиссером Владимиром Меньшовым.

«Ни Вера, ни ее муж Володя Меньшов никогда не умрут для меня. Мы дружили 50 лет. Они прошли через многое, через нищету - жизнь сложная в искусстве. Володя по несколько лет без работы сидел в ожидании запуска своих фильмов, и Господь их наградил за ожидание. Володя называл себя атеистом, но говорил: „У меня есть Вера! Без Веры нельзя в искусстве“. Юлечка, мы — друзья твоих родителей — всегда рядом, не стесняйся, звони. Это Вера не звонила, стеснялась обременять. Спи спокойно, Верочка дорогая, до встречи!» — заявил Панкратов-Черный.

Попрощаться с Алентовой также пришли Константин Хабенский, Александр Михайлов, Мария Аронова, Виктория Исакова, Евгений Миронов, Игорь Угольников, Александр Олешко.

Александр Панкратов-Черный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я рад был успеть сказать ей спасибо как человек, который мог многому у нее научиться. Достоинству, бережному отношению к себе, к профессии. Это люди-легенды, которые сопровождали жизнь наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет — содержательных, глубоких, преданных, настоящих. Она была очень внимательным человеком, сильным, влюбленным в Меньшова, в профессию, в свою дочь, в семью, во внуков», — сказал NEWS.ru Олешко, который снялся с Алентовой в эпизоде фильма «Зависть богов».

Около 13:30 мск из театра вынесли гроб, вслед Вере Алентовой аплодировали поклонники. Овации не смолкали 10 минут. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым.

Читайте также:

Долина съезжает с квартиры или нет? Что происходит, требования Лурье

Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов

Погода в новом году приготовила мерзкий сюрприз? Прогноз для Москвы и СПб