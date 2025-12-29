Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 12:41

Собянин оценил вклад Алентовой в фильм «Москва слезам не верит»

Собянин заявил, что Алентова сделала культовым фильм «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова возле костюмов героинь фильма «Москва слезам не верит» Актриса Вера Алентова возле костюмов героинь фильма «Москва слезам не верит» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Созданный актрисой Верой Алентовой образ героини в фильме «Москва слезам не верит» сделал его культовым для нескольких поколений, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Его послание на прощании со знаменитостью зачитал худрук Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев, передает корреспондент NEWS.ru. Собянин назвал Алентову всенародно любимой актрисой.

Талантливая, очаровательная и неподражаемая, Вера Валентиновна блистательно сыграла десятки ролей, вошедших в золотой фонд отечественного театра и кино. Благодаря созданному ей образу героини в фильме «Москва слезам не верит» он стал культовым для нескольких поколений, — указал мэр.

Собянин высоко оценил профессионализм, преданность искусству, интеллигентность и чуткость Алентовой. По его словам, эти качества снискали к актрисе глубокое уважение в обществе.

Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников. Прошу передать слова искреннего сочувствия поддержку родным и близким Веры Валентиновны, — заключил мэр Москвы.

Ранее Писарев зачитал телеграмму от президента России Владимира Путина на прощании с Алентовой. Глава государства назвал звезду фильма «Москва слезам не верит» замечательной и талантливой актрисой, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.
