Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов

Молодая жена актера Виктора Логинова Мария Гуськова обвинила актера в абьюзе и заявила, что подала на развод. Что об этом известно, как живет Логинов?

Что известно о разводе Логинова с Гуськовой

Гуськова записала слезное видеообращение и объявила о разрыве с 50-летним актером. По словам Марии, она столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны Логинова. Также артист якобы угрожал ей разводом, если она продолжила бы заниматься своей карьерой. Гуськова отказывалась от кастингов, фотосессий и приглашений на кинофестивали, поскольку в ее браке это считалось неприемлемым. В то же время сам актер «был на финансовом и моральном дне».

«К концу 2025 года я поняла, что научилась хорошо оправдывать человека. Я устала чувствовать себя в небезопасности, устала чувствовать себя как на пороховой бочке. Я устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление», — заявила 27-летняя Гуськова.

Логинов обвинения жены не комментировал.

Логинов женился на Гуськовой в 2020 году. Спустя год пара объявила о расставании, но вскоре супруги помирились.

Артисты познакомились на спектакле, когда оба были задействованы в одной постановке. Спустя два месяца Логинов сделал Гуськовой предложение руки и сердца и поехал знакомиться с ее родителями в Сочи. По информации СМИ, они довольно быстро сыграли свадьбу.

В 2022 году звезда сериала «Счастливы вместе» назвал одновременно даром и проклятием брак с коллегой. Логинов пояснил, что они с женой прекрасно ладят, однако в последнее время из-за совместной работы им приходится проводить друг с другом очень много времени. Из-за этого он периодически устает от постоянного общения с Марией.

«Иногда хочется побыть одному. Встретиться с друзьями, поделать свои личные дела в одиночестве. Но через пару часов сам начинаешь себе места не находить. Как там Маша? Что она делает? Будто лишаешься чего-то очень важного — руки или ноги», — сказал актер.

Что еще известно о личной жизни Логинова

Логинов был женат четыре раза, у него четверо детей от прошлых браков. С первой супругой Натальей, которая была старше его на 11 лет, он прожил семь лет. В этих отношениях родилась дочь Анна, также актер усыновил сына избранницы от прошлого брака.

Второй супругой Логинова стала Снежана Морозова. Они расстались через полгода после свадьбы, несмотря на рождение сына Дмитрия.

В третий раз артист женился на девушке по имени Ольга. В этом браке родились сыновья Александр и Иван.

Виктор Логинов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что Логинов говорил об Украине и СВО

В 2014 году актер дал интервью украинскому изданию. В ходе разговора Логинов признался в любви к Украине и заявил, что его расстраивают отношения между ней и Россией.

«У меня на Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и на Западной Украине. Они уж точно никак не являются бандеровцами. Да, мы говорим с ними на разных языках, но даже не замечаем этого. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык. Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит на Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски», — говорил он.

В 2020 году Логинов был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма после 2014 года, однако свою поездку на полуостров он отрицал.

В 2024 году Логинов заявил в подкасте, что его герой из «Счастливы вместе» Гена Букин мог бы оказаться в рядах российских войск на СВО.

«Думаю, если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж наподобие бравого солдата Швейка из произведения Ярослава Гашека, просто потому что он честный человек и послужил бы Родине», — сообщил артист.

Актер Виктор Логинов на открытии памятника герою сериала «Счастливы вместе» Гене Букину в Екатеринбурге, 2011 год Фото: Антон Буценко/ТАСС

В этом году он жестко раскритиковал уехавших артистов.

«А кто вам слово-то давал? За что вы так нас? Когда они позволяют себе народную любовь хаять, опускать вот так — грязно и низко, хочется спросить: за что? Как говорит мой отец — да ну их в одно место!» — заявил Логинов.

Также актер ответил, не жалеет ли он о том, что из страны уехали звезды Алла Пугачева, Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Каждый человек имеет право высказаться, но не всякое мнение должно быть услышано. Пугачева мне никогда не нравилась. А то, что сделали Макаревич и Гребенщиков, — ну это их выбор. У меня выбор другой — я со своей страной», — добавил он.

Чем сейчас занимается Логинов

Логинов продолжает творческую деятельность. В 2024 году на экраны с артистом вышел сериал «Морозко», где он сыграл главную роль. В 2025-м с его участием вышли картины «Царевна-лягушка», «Герои анекдотов». В производстве находятся ленты «Нам не платят», «Заячьи бега», «Царевна Несмеяна», «Петрушка», «Заполярная звезда».

Помимо этого, Виктор задействован в спектаклях «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Ловушка для одинокого мужчины» и «Запчасти для счастья».

