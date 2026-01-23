Попавший в скандал с молодой женой Логинов предложил увеличить рождаемость

Рождаемость в России можно поднять с помощью выдачи жилья молодым семьям, рассказал RTVI актер и телеведущий Виктор Логинов, недавно попавший в скандал с молодой женой. Он отметил, что в стране необходимы поощрительные меры для молодых семей.

Сейчас правительство делает очень много для этого и выплачивает большие ссуды после рождения первого и второго ребенка. Но если, например, молодой семье с детьми давать место проживания, квартиру, возможно, даже в рамках социального договора, то я думаю, что это повысит количество молодых семей и рождаемость, — рассказал Логинов.

Он подчеркнул, что подобные меры необходимо принять в правительстве. У самого актера пятеро детей, один из которых приемный.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России опустился до 1,374. Это ниже уровня 2024 года — 1,4, последний значимый рост СКР был зафиксирован в 2015 году — 1,77.