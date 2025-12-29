Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:44

«Где следы побоев?»: Штурм обрушилась на жену Логинова

Штурм усомнилась в словах супруги Логинова об избиении

Певица Наталья Штурм Певица Наталья Штурм Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российская певица Наталья Штурм усомнилась в правдивости слов супруги актера Виктора Логинова Марии Гуськовой. Ранее девушка вышла в соцсети со слезами на глазах, обвинила звезду сериала «Счастливы вместе» в побоях и потребовала развод.

Где следы побоев? Лезут все, кому не лень, урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменитый, значит, надо монетизировать, так выходит. Сидела бы тихо, тихо развелась, — заявила Штурм.

Она подчеркнула, что не верит ни одному слову женщины. По ее мнению, в ближайшее время Логинова ждет атака прессы.

Обращение 27-летняя Гуськова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она рассказала, что якобы столкнулась с рукоприкладством и из-за всей ситуации похудела до 38 кг.

Ранее предприниматель Роман Товстик заявил, что после расставания с женой его дети самостоятельно приняли решение жить с ним. Он подчеркнул, что все дети осознанно сделали свой выбор. Он также рассказал, что телеведущий Дмитрий Дибров при первом разговоре обвинил его в разрушении семейного гнезда с супругой Полиной.

Наталья Штурм
Виктор Логинов
актеры
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС возобновилась работа высоковольтной линии
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что Трамп рекомендовал Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.