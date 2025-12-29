«Где следы побоев?»: Штурм обрушилась на жену Логинова Штурм усомнилась в словах супруги Логинова об избиении

Российская певица Наталья Штурм усомнилась в правдивости слов супруги актера Виктора Логинова Марии Гуськовой. Ранее девушка вышла в соцсети со слезами на глазах, обвинила звезду сериала «Счастливы вместе» в побоях и потребовала развод.

Где следы побоев? Лезут все, кому не лень, урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменитый, значит, надо монетизировать, так выходит. Сидела бы тихо, тихо развелась, — заявила Штурм.

Она подчеркнула, что не верит ни одному слову женщины. По ее мнению, в ближайшее время Логинова ждет атака прессы.

Обращение 27-летняя Гуськова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она рассказала, что якобы столкнулась с рукоприкладством и из-за всей ситуации похудела до 38 кг.

Ранее предприниматель Роман Товстик заявил, что после расставания с женой его дети самостоятельно приняли решение жить с ним. Он подчеркнул, что все дети осознанно сделали свой выбор. Он также рассказал, что телеведущий Дмитрий Дибров при первом разговоре обвинил его в разрушении семейного гнезда с супругой Полиной.