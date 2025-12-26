Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 15:41

Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания

Товстик рассказал о решении детей остаться с ним после расставания

Роман Товстик с женой Еленой Роман Товстик с женой Еленой Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Предприниматель Роман Товстик заявил, что после расставания с женой его дети самостоятельно приняли решение жить с ним. В интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» он подчеркнул, что все дети осознанно сделали свой выбор.

Аня с Артемкой уже взрослые, то есть они сами принимали решение, сами сказали, что мы хотим с тобой, пап. Андрюша меня сильно удивил, ему 18 лет, я был абсолютно уверен, что он останется там. Он собрал вещи и уехал. Как бы я его ни убеждал, <…> он сказал, что не готов оставаться там, — объяснил возлюбленный Полины Дибровой.

Предприниматель и его возлюбленная подчеркнули, что стараются формировать у детей желание поддерживать контакт с обоими родителями. Они не исключили, что со временем дети могут изменить свое решение и захотеть переехать.

Ранее Товстик рассказал, что телеведущий Дмитрий Дибров при первом разговоре обвинил его в разрушении семейного гнезда с супругой Полиной. Во время встречи шоумен выглядел расстроенным, отметил предприниматель. Он добавил, что решил арендовать дом в том же поселке, где живет Дибров, чтобы дети могли ходить к отцу.

До этого Диброва призналась, что дети поддерживали ее на всех этапах развода с телеведущим. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ. Модель уточнила, что сейчас она состоит в замечательных отношениях с экс-супругом.

Роман Товстик
Полина Диброва
разводы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве
Дом без компромиссов: как окна помогают совместить тишину, свет и тепло
В Госдуме раскритиковали призыв Грэма к Вашингтону «пойти ва-банк»
В МИД России оценили тон представителей некоторых стран
Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки
В Крыму озвучили причину мощного пожара на объекте инфраструктуры
«Какая-то месть»: Сотникова защитила «Битву экстрасенсов» от Сафронова
Российского дипломата отправили в колонию за работу на разведку США
Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье
Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания
Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем
Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле
Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Липецком
Секретное пророчество Мессинга взорвало Сеть. Что ждет мир 26 февраля?
Кто такие строительные аналитики и почему они становятся важнее прорабов
«Надо будет — сделаем»: Товстик раскрыл, женится ли он на Дибровой
Товстик впервые рассказал о разговоре с Дибровым после измены его жены
Раскрыты восемь убийств Санта-Клауса
Полковник ответил, когда может начаться «генеральная битва» за Донбасс
Нутрициолог дала советы, как привить семье здоровые пищевые привычки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.