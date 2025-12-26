Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания

Предприниматель Роман Товстик заявил, что после расставания с женой его дети самостоятельно приняли решение жить с ним. В интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» он подчеркнул, что все дети осознанно сделали свой выбор.

Аня с Артемкой уже взрослые, то есть они сами принимали решение, сами сказали, что мы хотим с тобой, пап. Андрюша меня сильно удивил, ему 18 лет, я был абсолютно уверен, что он останется там. Он собрал вещи и уехал. Как бы я его ни убеждал, <…> он сказал, что не готов оставаться там, — объяснил возлюбленный Полины Дибровой.

Предприниматель и его возлюбленная подчеркнули, что стараются формировать у детей желание поддерживать контакт с обоими родителями. Они не исключили, что со временем дети могут изменить свое решение и захотеть переехать.

Ранее Товстик рассказал, что телеведущий Дмитрий Дибров при первом разговоре обвинил его в разрушении семейного гнезда с супругой Полиной. Во время встречи шоумен выглядел расстроенным, отметил предприниматель. Он добавил, что решил арендовать дом в том же поселке, где живет Дибров, чтобы дети могли ходить к отцу.

До этого Диброва призналась, что дети поддерживали ее на всех этапах развода с телеведущим. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ. Модель уточнила, что сейчас она состоит в замечательных отношениях с экс-супругом.