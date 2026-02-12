Зимняя Олимпиада — 2026
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером

Диброва: никакие миллионы не помогут устроить брак без искренних чувств

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Никакие деньги не помогут, если в отношениях нет искренних чувств, заявила в ходе пресс-завтрака шоу «Тайный миллионер» на СТС блогер Полина Диброва. Она призвала женщин оставаться собой и любить своих избранников, передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю, что в любой ситуации женщина должна оставаться собой и быть собой и, ну, собственно, по-настоящему любить этого человека, потому что никакие ни миллионы, ни доллары, там ничего не нужно, если ты вдруг не любишь этого человека. Можно немного разыгрывать, да, делать вид, но в какой-то момент это все появится и пойдет наружу, — сказала Диброва.

Ранее Диброва рассказала, что приняла решение о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым, когда осознала интерес к другому человеку. По словам звезды, решение о расставании не было случайным импульсом, а стало итогом глубокой внутренней работы и честного признания самой себе в угасании прежних чувств. По мнению модели, в момент, когда замужняя женщина допускает «в свое поле» другого мужчину, становится очевидным, что в браке что-то идет не так.

До этого Диброва рассказала, что дети поддерживали ее на всех этапах развода. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ.

