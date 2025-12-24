Полина Диброва раскрыла отношение детей к разводу

Участница шоу «Тайный миллионер» на СТС Полина Диброва рассказала в беседе с «Леди Mail», что дети поддерживали ее на всех этапах развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ.

То, что происходит в нашей жизни, не имеет ничего общего с тем, что пишут. У нас все в порядке. Но, к сожалению, бороться с недоброжелательной и «желтой прессой» очень сложно, — высказалась Диброва.

Она отметила, что заблаговременно начала разговор с детьми о предстоящем разводе. По ее признанию, именно близкие люди помогли ей справиться с непростым этапом в жизни и обрести уверенность в будущем. Диброва добавила, что сейчас она состоит в замечательных отношениях с экс-супругом.

Ранее Диброва назвала нелепыми слухи о том, что ее экс-муж собирается сделать ей предложение руки и сердца на Новый год. Она заявила, что у Диброва остались к ней чувства, однако вместе они не будут.