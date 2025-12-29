«Я устала пить»: молодая жена Логинова потребовала развода

Молодая жена артиста Виктора Логинова Мария Гуськова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) потребовала от актера развода. По словам девушки, она якобы столкнулась с рукоприкладством и из-за всей ситуации похудела до 38 килограммов.

Я молчу про рукоприкладство и все остальное, через что прошли женщины, в том числе и я. <…> Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. <…> Я развожусь! Я подала на развод! — сообщила Гуськова.

Ранее участница шоу «Тайный миллионер» на СТС Полина Диброва рассказала, что дети поддерживали ее на всех этапах развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ.

Также юморист Тимур Батрутдинов заявил, что не считает себя причиной разрыва модели Виктории Лопыревой и футболиста Федора Смолова. По словам шоумена, он стал «лишь поводом для того, что и так должно было случиться». Батрутдинов подчеркнул, что знакомство с Лопыревой произошло после свадьбы одной из певиц, когда компания продолжила вечер в ночном клубе