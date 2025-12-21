Новый год-2026
21 декабря 2025 в 12:58

«Я бы просто не возник»: Батрутдинов впервые высказался о связи с Лопыревой

Батрутдинов заявил, что не считает себя виновником разрыва Лопыревой и Смолова

Тимур Батрутдинов Тимур Батрутдинов Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Юморист Тимур Батрутдинов заявил Fametime TV, что не считает себя причиной разрыва модели Виктории Лопыревой и футболиста Федора Смолова. По словам шоумена, он стал «лишь поводом для того, что и так должно было случиться».

Если бы у них все было хорошо, я бы просто не возник. Я стал лишь поводом для того, что и так должно было случиться, — отметил Батрутдинов.

Шоумен подчеркнул, что знакомство с Лопыревой произошло после свадьбы одной из певиц, когда компания продолжила вечер в ночном клубе. Юморист подчеркнул, что на тот момент не знал о помолвке модели со Смоловым.

Батрутдинов добавил, что между ним и Лопыревой возникла взаимная симпатия, однако на этом история быстро закончилась — после той ночи они больше не виделись и не поддерживали общение. По его словам, никто не предъявлял претензий и не обвинял в разрушении отношений.

Лопырева объявила о помолвке со Смоловым в 2013 году, однако спустя два года пара рассталась. Позже модель объясняла разрыв тем, что футболист был не готов к семейной жизни.

