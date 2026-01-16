Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:37

Участники драки со Смоловым предлагали ему мировую

RT: пострадавшие в драке с футболистом Смоловым предлагали пойти на мировую

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Участники драки с футболистом Федором Смоловым в «Кофемании» предлагали ему пойти на мировую, сообщает RT со ссылкой на близкого друга спортсмена. Пострадавшие были готовы закрыть конфликт без участия правоохранительных органов и предоставили спортсмену возможность самому определить размер денежной компенсации. Однако тот предпочел перевести общение в юридическую плоскость.

В графе «компенсация» было пусто — Смолов должен был сам туда вписать сумму, которую считает нужной, — поделился собеседник.

Источник рассказал, что связывался со Смоловым практически сразу после инцидента, надеясь избежать публичного скандала. По его словам, мужчинам не требовалось тюремное заключение для игрока — они лишь хотели справедливого возмещения и завершения затянувшейся истории. Несмотря на предоставленные контакты, футболист решил привлечь профессиональных защитников и прекратил личное общение.

На текущий момент уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью средней тяжести продолжает расследоваться. Правоохранительные органы назначили проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы, результаты которой станут известны через несколько месяцев. Конфликт произошел в мае 2025 года, когда в ходе потасовки футболист, предположительно, сломал челюсть одному из посетителей кафе из-за нанесенных ему оскорблений.

Ранее материалы по делу о вымогательстве денег Смолова исчезли в московском отделе УВД. Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, адвокаты футболиста подали жалобу в прокуратуру, поскольку они убеждены, что правоохранительные органы не занимаются расследованием.

