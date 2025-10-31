Материалы дела футболиста Смолова исчезли из полиции

Материалы по делу о вымогательстве денег у экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова исчезли в московском отделе УВД, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». По информации канала, адвокаты футболиста подали жалобу в прокуратуру, поскольку они убеждены, что правоохранительные органы не занимаются расследованием.

Смолов обратился в полицию еще в начале июля 2025 года, после того как от него потребовали $1 млн (около 80 млн рублей) за нераспространение компрометирующих видеозаписей его драки в московской кофейне «Кофемания». Вымогатели также предлагали «урегулировать вопросы» со следствием и прокуратурой, сообщает канал. Согласно публикации издания, с момента обращения прошло четыре месяца, существенных действий предпринято не было.

Инцидент случился 28 мая, когда Смолов подрался с двумя посетителями «Кофемании», те написали на него заявление в полицию. Позднее была обнародована аудиозапись переговоров, на которой мужчина с голосом, похожим на тестя Александра Кокорина, детально описывал расценки за «замятие» дела. Смолов от сделки отказался.

Ранее стало известно, что бывший футболист сборной России Павел Погребняк задолжал налоговой почти 22 млн рублей. В случае если спортсмен не погасит задолженность в ближайшее время, ему грозит блокировка банковских счетов и запрет на выезд за пределы страны.