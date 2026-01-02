Дочь известного актера умерла при загадочных обстоятельствах Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле Сан-Франциско

Дочь американского актера Томми Ли Джонса, известного по роли в фильме «Люди в черном», нашли мертвой в отеле Сан-Франциско, сообщило TMZ. Журналисты отметили, что причину смерти 34-летней Виктории устанавливают специалисты.

Тело, как сказано в материале, обнаружили рано утром. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, сказано в статье.

Дот этого стало известно, что сосед умершего 60-летнего американского актера Питера Грина, который сыграл в фильме «Маска» с Джимом Керри, обнаружил на его двери странную записку. Она содержала отсылку к ирландско-американской банде, действовавшей в 70–80-х годах. В то же время полиция не выявила признаков насильственной смерти.

Ранее скончалась Татьяна Шлоссберг, американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди. Ей было всего лишь 35 лет. В ноябре в журнале The New Yorker было опубликовано эссе Шлоссберг, в котором она поделилась историей своей борьбы с лейкемией. Врачи обнаружили болезнь вскоре после рождения ребенка.