Сосед умершего актера из «Маски» обнаружил зловещую записку

Сосед умершего 60-летнего американского актера Питера Грина, который сыграл в фильме «Маска» с Джимом Керри, обнаружил на его двери странную записку, пишет New York Daily News. 13 декабря жильцы дома обратили внимание на непрерывно звучавшую несколько дней рождественскую музыку из квартиры актера в Нью-Йорке.

Управляющая компания прислала слесаря, чтобы открыть дверь. Один из соседей, присутствовавший при этом, рассказал журналистам, что Грин лежал на полу лицом вниз, у него была травма лица, а вокруг была кровь. Записка содержала отсылку к ирландско-американской банде, действовавшей в 70–80-х годах. В то же время полиция не выявила признаков насильственной смерти. Менеджер актера Грег Эдвардс отметил, что его подопечный для своего возраста поддерживал хорошую форму и регулярно ездил на велосипеде.

Ранее на 72-м году жизни скончался заслуженный артист Республики Казахстан Олег Прядко. С 1997 года он служил актером в Балаковском драматическом театре имени Е. А. Лебедева, а с 2006 года занимал там должность режиссера. Его дочь с трудом принимает эту потерю. Она выразила убежденность в том, что зрители навсегда запомнят его выдающееся мастерство и талант.

Также на 92-м году жизни умер южнокорейский актер Юн Иль Бон. Он родился в 1934 году и начал свою кинокарьеру еще в детском возрасте. Он сыграл более чем в 100 картинах. В число самых известных его работ входят ленты «Шестеро убийц», «Верность» и «Возвращение к звездам».