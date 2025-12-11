Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 17:56

Умерла звезда романтических южнокорейских фильмов

В Южной Корее умер 91-летний актер театра и кино Юн Иль Бон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На 92-м году жизни скончался южнокорейский актер Юн Иль Бон, известный по фильмам романтического жанра, сообщает агентство YNA. Представитель знаменитости подтвердил новость о его смерти. Юн Иль Бон родился в 1934 году, а свою карьеру в кино начал еще в детстве.

В его фильмографии насчитывается более 100 работ, среди которых такие культовые ленты, как «Шестеро убийц», «Верность», «Возвращение к звездам», «Женщина на асфальте», «Парад дураков» и «Корабль без парусов». Часть его творчества считается золотым фондом южнокорейского кино.

Актер дебютировал на театральной сцене в 1956 году и с тех пор сыграл примерно в ста постановках. Юн Иль Бон оставил заметный след в индустрии и стал лауреатом множества наград за свои достижения.

Ранее умер лидер и автор песен группы Extremoduro Роб Иньеста. Испанскому музыканту было 63 года, он ушел из жизни 10 декабря. Критики считали коллектив лучшим за всю историю королевства.

В штате Огайо скончался основатель группы The Four Lads Берни Туриш, которому было 94 года. Музыкант умер в хосписе в Норт-Олмстеде через несколько дней после годовщины брака с женой Анджелой.

Южная Корея
актеры
смерти
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного возгорания на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
ВОЗ вынесла вердикт по влиянию вакцинации на развитие аутизма
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска
Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.