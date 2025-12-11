Умерла звезда романтических южнокорейских фильмов

На 92-м году жизни скончался южнокорейский актер Юн Иль Бон, известный по фильмам романтического жанра, сообщает агентство YNA. Представитель знаменитости подтвердил новость о его смерти. Юн Иль Бон родился в 1934 году, а свою карьеру в кино начал еще в детстве.

В его фильмографии насчитывается более 100 работ, среди которых такие культовые ленты, как «Шестеро убийц», «Верность», «Возвращение к звездам», «Женщина на асфальте», «Парад дураков» и «Корабль без парусов». Часть его творчества считается золотым фондом южнокорейского кино.

Актер дебютировал на театральной сцене в 1956 году и с тех пор сыграл примерно в ста постановках. Юн Иль Бон оставил заметный след в индустрии и стал лауреатом множества наград за свои достижения.

Ранее умер лидер и автор песен группы Extremoduro Роб Иньеста. Испанскому музыканту было 63 года, он ушел из жизни 10 декабря. Критики считали коллектив лучшим за всю историю королевства.

В штате Огайо скончался основатель группы The Four Lads Берни Туриш, которому было 94 года. Музыкант умер в хосписе в Норт-Олмстеде через несколько дней после годовщины брака с женой Анджелой.