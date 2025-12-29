Муж подал на жену в суд после отказа пожертвовать ему свою печень

В Южной Корее завершился необычный судебный процесс, в котором муж подал в суд на жену, отказавшуюся стать донором печени для спасения его жизни, сообщает Oddity Central. История началась после того, как у мужчины диагностировали редкое заболевание печени – первичный билиарный цирроз.

Врачи предупредили, что без пересадки органа его жизнь будет недолгой. После включения в лист ожидания супруга оказывала ему поддержку, однако ситуация изменилась, когда выяснилось, что она является практически идеальным донором.

Женщина отказалась от операции, объяснив это сильным страхом перед медицинскими процедурами. Муж воспринял это как предательство, а его родители настаивали на том, что жена обязана спасти его жизнь. Вскоре удалось найти другого донора, и трансплантация прошла успешно.

После выздоровления мужчина усомнился в искренности объяснений жены и узнал, что она ранее переносила операции и инъекции. В ходе откровенного разговора женщина призналась, что ее истинная причина отказа – опасения за будущее ее детей, если с ней что-то случится во время операции. Муж, не согласившись с этим аргументом, обратился в суд, обвинив супругу в злонамеренном бездействии и нарушении супружеских обязанностей.

Однако суд встал на сторону женщины, подчеркнув, что донорство органов – это добровольный акт, который не может быть обязанностью супругов. Суд также отметил, что мотивы отказа были продиктованы заботой о детях и не содержали злого умысла. В итоге супруги приняли решение о разводе. Женщина получила опеку над детьми и продолжает оказывать бывшему мужу финансовую помощь в период его восстановления.

