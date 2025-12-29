Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:52

Муж подал на жену в суд после отказа пожертвовать ему свою печень

В Южной Корее мужчина подал на жену в суд из-за отказа стать донором печени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Южной Корее завершился необычный судебный процесс, в котором муж подал в суд на жену, отказавшуюся стать донором печени для спасения его жизни, сообщает Oddity Central. История началась после того, как у мужчины диагностировали редкое заболевание печени – первичный билиарный цирроз.

Врачи предупредили, что без пересадки органа его жизнь будет недолгой. После включения в лист ожидания супруга оказывала ему поддержку, однако ситуация изменилась, когда выяснилось, что она является практически идеальным донором.

Женщина отказалась от операции, объяснив это сильным страхом перед медицинскими процедурами. Муж воспринял это как предательство, а его родители настаивали на том, что жена обязана спасти его жизнь. Вскоре удалось найти другого донора, и трансплантация прошла успешно.

После выздоровления мужчина усомнился в искренности объяснений жены и узнал, что она ранее переносила операции и инъекции. В ходе откровенного разговора женщина призналась, что ее истинная причина отказа – опасения за будущее ее детей, если с ней что-то случится во время операции. Муж, не согласившись с этим аргументом, обратился в суд, обвинив супругу в злонамеренном бездействии и нарушении супружеских обязанностей.

Однако суд встал на сторону женщины, подчеркнув, что донорство органов – это добровольный акт, который не может быть обязанностью супругов. Суд также отметил, что мотивы отказа были продиктованы заботой о детях и не содержали злого умысла. В итоге супруги приняли решение о разводе. Женщина получила опеку над детьми и продолжает оказывать бывшему мужу финансовую помощь в период его восстановления.

Ранее в Сингапуре 73-летний мужчина умер от травм, которые получил в ходе драки за место в очереди в туалет. Двое посетителей закусочной распивали спиртное, после чего начался конфликт.

Южная Корея
суды
болезни
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя
Российская лазерная система впервые выжгла дрон на рекордном расстоянии
В России «легли» сразу три банка
Подсластители и сахарозаменители: лучшие и худшие, отличия и опасности
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.