29 декабря 2025 в 09:20

Мужчина умер после драки за очередь в туалет

В Сингапуре спор за очередь в туалет закончился смертью пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сингапуре 73-летний мужчина скончался от травм, полученных в ходе драки за место в очереди в туалет, рассказал портал Mothership. Трагедия произошла ночью 21 декабря в закусочной Fork & Spoon, где двое посетителей распивали спиртное.

Когда туалет освободился, 57-летний Тео Энг Чай попытался пройти внутрь без очереди, проигнорировав 73-летнего Фу Суан Чу. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой младший мужчина нанес оппоненту удар в область головы, приведший к перелому щитовидного хряща гортани.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Весь инцидент попал в объективы четырех камер видеонаблюдения, что стало ключевым доказательством для следствия. Нападавший был задержан на месте происшествия и в данный момент находится под стражей. Тео Энг Чай отказался давать комментарии и признавать вину на этапе предварительного следствия. Первое судебное заседание по делу о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, назначено на 30 декабря. Подозреваемому грозит длительный тюремный срок.

Ранее сингапурская полиция арестовала бармена отеля Marina Bay Sands, он был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за кражу 88 бутылок элитного алкоголя на сумму 1,5 млн рублей. Злоумышленник похищал шампанское Dom Pérignon и редкий виски для перепродажи через собственную нелегальную сеть. Полиция задержала мужчину после того, как он обманул клиента на предоплате за партию товара.

Сингапур
драки
смерти
туалеты
