Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу В торговом центре Сингапура крыса упала с потолка в тарелку с супом

В торговом центре Lucky Plaza в Сингапуре крыса упала с потолка прямо в тарелку с супом посетительницы ресторанного дворика и попала на видео, сообщает Mothership. На кадрах видно, как грызун выбирается из тарелки и бежит по столу, заставляя пару вскочить и собирать вещи.

Лишившаяся обеда женщина рассказала, что крыса упала с потолка, где проходят многочисленные трубы и воздуховоды. Подошедший сотрудник кафе взял его салфеткой и унес. По словам пострадавшей, владелец кафе предложил заменить испорченные блюда, но не извинился. После случившегося администрация фудкорта провела масштабную уборку.

В сингапурском агентстве по контролю безопасности пищевых продуктов сообщили, что ведут проверку инцидента. В комментариях к видео пользователи обратили внимание, что сотрудник кафе поймал крысу на удивление буднично, предположив, что работники привыкли к грызунам, а санитарные условия в ТЦ оставляют желать лучшего.

Ранее на острове Лонг-Айленд зоозащитники спасли огромную колонию ручных крыс. Волонтеры обнаружили около 300 грызунов в антисанитарных условиях жилого дома: они сновали по комнатам и прогрызали стены. Многие животные болели. Их владельца арестовали.