Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:18

Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу

В торговом центре Сингапура крыса упала с потолка в тарелку с супом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В торговом центре Lucky Plaza в Сингапуре крыса упала с потолка прямо в тарелку с супом посетительницы ресторанного дворика и попала на видео, сообщает Mothership. На кадрах видно, как грызун выбирается из тарелки и бежит по столу, заставляя пару вскочить и собирать вещи.

Лишившаяся обеда женщина рассказала, что крыса упала с потолка, где проходят многочисленные трубы и воздуховоды. Подошедший сотрудник кафе взял его салфеткой и унес. По словам пострадавшей, владелец кафе предложил заменить испорченные блюда, но не извинился. После случившегося администрация фудкорта провела масштабную уборку.

В сингапурском агентстве по контролю безопасности пищевых продуктов сообщили, что ведут проверку инцидента. В комментариях к видео пользователи обратили внимание, что сотрудник кафе поймал крысу на удивление буднично, предположив, что работники привыкли к грызунам, а санитарные условия в ТЦ оставляют желать лучшего.

Ранее на острове Лонг-Айленд зоозащитники спасли огромную колонию ручных крыс. Волонтеры обнаружили около 300 грызунов в антисанитарных условиях жилого дома: они сновали по комнатам и прогрызали стены. Многие животные болели. Их владельца арестовали.

крысы
грызуны
Сингапур
рестораны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Американский самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и спалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.