16 января 2026 в 09:47

Бывшая жена Преснякова показала откровенное фото с крыши небоскреба

Бывшая жена Преснякова показала фото в купальнике с крыши небоскреба в Сингапуре

Никита Пресняков и Алена Краснова
Модель Алена Краснова, бывшая жена музыканта Никиты Преснякова, показала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото в откровенном купальнике. Девушка снялась в бассейне на крыше небоскреба во время отдыха в Сингапуре.

Позировала Краснова на фоне высоток мегаполиса. На снимках она предстала в узком красном бикини.

До этого Пресняков обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной партнерши после недавнего развода. ИИ представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста. Пресняков даже признал, что алгоритм угадал его тип. Он отметил, что для него важна не только внешность, но и яркая индивидуальность избранницы, а также признался, что ему нравятся девушки «с прибамбахом».

Ранее сообщалось, что Пресняков, живущий с 2022 года в США, решил впервые в жизни работать в новогоднюю ночь на фоне финансовых проблем и недавнего развода. По данным издания, после расставания с женой Аленой Красновой он остался в Нью-Йорке и сосредоточился на заработке.

