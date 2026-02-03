«Осмотр груди» пациентки без сознания привел врача за решетку AsiaOne: в Сингапуре осудили врача за домогательства к пациентке под седацией

Суд в Сингапуре приговорил к тюремному заключению врача, уличенного в домогательствах к пациентке, находившейся без сознания, сообщает издание AsiaOne. Инцидент произошел в конце 2021 года, когда 76-летний медик провел осмотр груди 20-летней пациентки, бывшей под седацией после колоноскопии.

Судья отметил, что две присутствовавшие старшие медсестры никогда ранее не сталкивались с подобными манипуляциями в такой ситуации и зафиксировали незаконные действия. Согласно материалам дела, медик трогал грудь пациентки руками без перчаток под больничным халатом, а на прямой вопрос медсестры о полученном согласии ответить не смог. Суд также учел показания потерпевшей, которая заявила, что была без сознания и ничего не чувствовала.

Кроме того, были учтены странные комментарии самого врача о свойствах использовавшегося седативного препарата. Он сказал пациентке, что этот тот же тип средств, которые злоумышленники в ночных клубах подсыпают в напитки девушкам, после чего те засыпают и «не осознают некоторых забавных вещей, которые с ними происходят».

Защита пыталась оспорить показания медсестер и настаивала на том, что пациентка уже пришла в себя, однако суд счел эти доводы несостоятельными. Не помогли врачу и смягчающие обстоятельства, включая ссылки адвокатов на его тяжелый диагноз — рак простаты четвертой стадии. В итоге, несмотря на просьбы защиты ограничиться штрафом, судья назначил виновному семь суток тюрьмы.

