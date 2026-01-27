Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США

На американском острове Лонг-Айленд волонтеры начали операцию по спасению огромной колонии ручных крыс, пишет Need To Know. Журналисты отметили, что грызуны расплодились в жилом доме.

Представители зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue приехали к дому после жалоб на антисанитарию. Внутри здания они нашли порядка 300 крыс. Грызуны сновали по комнатам, бегали в шкафах и прогрызали ходы в стенах.

На месте выяснилось, что многие из животных болели. Владельца грызунов арестовали, говорится в материале.

Ранее в Москве крысы пробрались в салон автомобиля жителя Коммунарки. Хозяин машины обнаружил «подарок», когда собирался ехать на работу. По словам владельца автомобиля, крысы проникли в машину через дыру в заднем сиденье и повредили проводку.

До этого стая крыс захватила палату в клинике государственного медицинского колледжа города Гонда в индийском штате Уттар-Прадеш. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру. В ролике видно, как грызуны свободно передвигаются по кислородным трубкам, пока пациенты лежат на кроватях. Врач клиники пояснил, что их привлекает еда, которую приносят пациентам.