Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 07:22

Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На американском острове Лонг-Айленд волонтеры начали операцию по спасению огромной колонии ручных крыс, пишет Need To Know. Журналисты отметили, что грызуны расплодились в жилом доме.

Представители зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue приехали к дому после жалоб на антисанитарию. Внутри здания они нашли порядка 300 крыс. Грызуны сновали по комнатам, бегали в шкафах и прогрызали ходы в стенах.

На месте выяснилось, что многие из животных болели. Владельца грызунов арестовали, говорится в материале.

Ранее в Москве крысы пробрались в салон автомобиля жителя Коммунарки. Хозяин машины обнаружил «подарок», когда собирался ехать на работу. По словам владельца автомобиля, крысы проникли в машину через дыру в заднем сиденье и повредили проводку.

До этого стая крыс захватила палату в клинике государственного медицинского колледжа города Гонда в индийском штате Уттар-Прадеш. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру. В ролике видно, как грызуны свободно передвигаются по кислородным трубкам, пока пациенты лежат на кроватях. Врач клиники пояснил, что их привлекает еда, которую приносят пациентам.

крысы
грызуны
животные
питомцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов доложил о важных успехах ВС России в зоне СВО
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.