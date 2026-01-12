Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 19:29

Крысы оставили «подарок» москвичу в его авто

Крысы в Москве прогрызли дыру в сиденье автомобиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве крысы пробрались в салон автомобиля жителя Коммунарки и прогрызли дыру в сиденье, передает MK.RU. Хозяин машины обнаружил «подарок», когда собирался ехать на работу.

По словам владельца автомобиля, крысы из мусорного бака, который находился рядом, проникли в машину через дыру в заднем сиденье и повредили проводку. Из-за этого в автомобиле перестали работать стоп-сигналы. Во время праздников жители соседних районов выражали недовольство из-за грызунов, однако коммунальные службы не предприняли действий для их устранения.

Ранее в подмосковных Химках крыса запрыгнула в квартиру через открытое окно. Инцидент был зафиксирован на видео. На кадрах видно, как животное ловко передвигается по водосточной трубе и совершает прыжок в оконный проем. По словам автора записи, попытка оказалась успешной лишь с третьего раза.

До этого рейс авиакомпании KLM с острова Аруба задержался на 36 часов из-за обнаруженной на борту крысы. Грызун мог повредить оборудование самолета, поэтому вылет перенесли. Экипаж принял решение о переносе рейса из соображений безопасности. В результате 254 человека были размещены в отелях, а самолет подвергся дезинсекции.

Москва
крысы
автомобили
грызуны
