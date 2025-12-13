254 человека застряли на Карибах из-за необычного пассажира самолета

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
254 человека застряли на карибском острове Аруба из-за крысы на борту самолета

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press
Самолет авиакомпании KLM не смог вовремя покинуть остров Аруба в Карибском море из-за крысы, обнаруженной на борту, сообщает голландская газета De Telegraaf. По ее информации, 254 человека пришлось разместить в отелях, а судно подвергли дезинсекции.

Крыса на борту задержала рейс KLM с Арубы на 36 часов, — говорится в материале.

Издание отмечает, что грызун забрался в самолет еще в аэропорту Амстердама. Экипаж посчитал, что она может повредить кабели или другое оборудование, потому вылет перенесли. Спустя 36 часов животное удалось поймать.

Ранее в подмосковных Химках крыса смогла запрыгнуть в квартиру через открытое окно. На опубликованных кадрах видно, как грызун быстро передвигается по водосточной трубе, затем встает на задние лапы и совершает прыжок прямо в оконный проем.

До этого в некоторых городах России из-за резкого похолодания крысы начали забираться в теплые автомобили. Грызуны наносят вред автомобилям, прогрызая днище, сиденья, провода и другие детали. Например, жительница Москвы обнаружила пакеты с куриными костями под капотом своей Toyota Corolla после того, как оставила машину у мусорных контейнеров на ночь. По словам женщины, крысы пробрались в автомобиль через днище, чтобы согреться.

