Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось до семи

Не менее семи человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки), сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X. По его словам, этот показатель, скорее всего, увеличится.

Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет, — написал он.

Ранее стало известно, что грузовой самолет MD-11 рухнул неподалеку от аэропорта Луисвилла в США. Журналисты указали, что речь идет о воздушном судне McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS. На месте крушения возник пожар. Полиция предупредила жителей: на данный момент лучше оставаться в укрытии.

Бешир позднее информировал, что как минимум три человека погибли в крушении грузового самолета, но предположил, что цифра со временем увеличится. Также уже известно о минимум 11 раненых, некоторые в очень тяжелом состоянии в данный момент получают помощь в местных больницах. Это число также может еще вырасти, предупредил губернатор штата.