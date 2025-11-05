Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 06:32

Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось

Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось до семи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не менее семи человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки), сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X. По его словам, этот показатель, скорее всего, увеличится.

Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет, — написал он.

Ранее стало известно, что грузовой самолет MD-11 рухнул неподалеку от аэропорта Луисвилла в США. Журналисты указали, что речь идет о воздушном судне McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS. На месте крушения возник пожар. Полиция предупредила жителей: на данный момент лучше оставаться в укрытии.

Бешир позднее информировал, что как минимум три человека погибли в крушении грузового самолета, но предположил, что цифра со временем увеличится. Также уже известно о минимум 11 раненых, некоторые в очень тяжелом состоянии в данный момент получают помощь в местных больницах. Это число также может еще вырасти, предупредил губернатор штата.

cамолеты
крушения
жертвы
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Россией за ночь ликвидировали 40 украинских дронов
В Госдуме намерены освободить часть россиян от налогов на землю и транспорт
«Дело не только в деньгах»: в ЕС неожиданно ответили на слова Захаровой
Юрист раскрыл, в каком случае Митрошина может избежать колонии
Четверо детей стали жертвами пожара в Сургуте
Российский лыжник сравнил уровень призовых на стартах в России с мировыми
Пугачева может потерять товарный знак, названный в честь дочери
В России может появиться обязательный учет домашних питомцев
К чему снится разбитое зеркало: опасности и важные перемены
Появились кадры крушения грузового самолета в американском Луисвилле
Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось
Юрист ответила, грозит ли штраф за пропуск поверки счетчиков
Семьи погибших в «Листвяжной» получили более миллиарда рублей
В Госдуме назвали способ привлечь зумеров на заводы
Беспилотники ВСУ атаковали энергообъекты в пригороде Владимира
К чему снится менструальная кровь: важные знаки и толкования снов
Вы готовили картошку неправильно! Запекаем в духовке с беконом
Пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек
Назван размер средней пенсии в России
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.