17 октября 2025 в 11:23

В американском штате упал легкомоторный самолет

NYP: три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Мичигане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в американском штате Мичиган, сообщила газета The New York Post. Причины падения воздушного судна выясняются.

Трагедия произошла около 17:00 по местному времени (00:00 мск) недалеко от пересечения Кларк-роуд и Пикок-роуд. На месте падения самолета поднимался сильный дым. Там работают представители Федерального управления гражданской авиации страны.

Ранее в американском городе Дартмут, штат Массачусетс, упал и загорелся легкомоторный самолет, два человека погибли. Предположительно, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд. Журналисты сообщили, что ЧП случилось на фоне сильного шторма с мощным ветром и дождем.

До этого инцидент с крушением самолета произошел в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

В конце сентября бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами.

