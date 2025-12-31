В Туапсе при атаке БПЛА повреждены психдиспансер и морской кадетский корпус

Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум получили повреждения в результате атаки ВСУ на Туапсе, сообщает оперштаб Краснодарского края. Из-за падения дронов пострадали кровля и остекление.

Муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры, они также будут работать на территориях морского кадетского корпуса, психоневрологического диспансера и Туапсинского гидрометеорологического техникума, где из-за падения обломков БПЛА повредило остекление и кровлю, — сказано в сообщении.

Глава муниципалитета Сергей Бойко рассказал, что бригады коммунальщиков с самого утра работают на пострадавших объектах. На улице Маяковского отремонтировали газовую трубу, на Рабфаковской продолжают восстанавливать тепловые сети.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в Туапсе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в городском порту. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека. Пострадавших госпитализировали, угрозы для жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь.