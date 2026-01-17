Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 04:38

SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе прогремели мощные взрывы

SHOT: около 10 взрывов прогремело над Сочи и Туапсе, ПВО работает по БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в небе над Сочи и Туапсе прогремело около 10 мощных взрывов. По версии канала, ПВО сбивает украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как пишет SHOT, местные жители услышали гулкие звуки и увидели вспышки со стороны Черного моря. По информации канала, в ответ на угрозу в Сочи были включены сирены воздушной тревоги.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

До этого в Минобороны России рассказали, что российская авиация поразила переправу ВСУ через реку в Харьковской области ударами авиабомб ФАБ-500. По данным ведомства, украинские войска использовали мост для переброски техники, войск и грузов военного назначения. В результате атаки переправа была полностью уничтожена.

Кроме того, власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в микрорайоне, пострадавшем от ночной атаки БПЛА. После внеочередного заседания комиссии по ЧС было решено организовать оперативный штаб и пункт временного размещения для эвакуированных граждан.

взрывы
Туапсе
ПВО
Сочи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снятся карты Таро: предсказание судьбы во сне
На Украине мошенники разработали новую схему обмана на фоне блэкаута
Аэропорт Краснодара прекратил обслуживание рейсов
SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе прогремели мощные взрывы
МО Венесуэлы назвало число жертв операции США
Чудо на Рождество: как баскетболист Касаткин выжил во французской тюрьме
В школах России могут ввести отдельные оценки за поведение
Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий»
«Несбыточная мечта»: на Западе рассказали о шансе Франции выйти из НАТО
Марочко назвал способ ликвидировать остатки ВСУ в Ямполе
Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем животным, отменяем работу
Президент Чехии пообещал помочь Украине с поставками самолетов
Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват
Посол Украины раскрыла место нового раунда переговоров с США
В Бердянске около 280 многоквартирных домов остались без тепла
Гороскоп на 17 января: вырабатываем уют, укрепляем иммунитет, ждем встреч
В Кузбассе похоронщики сбрасывали обнаженные тела умерших в траншеи
Все, что вы стеснялись спросить о подштанниках. Подробный ликбез от врача
«Превратили в бордель»: «голые» фото моделей в Большом — вводим дресс-код?
Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Сыктывкаре
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.