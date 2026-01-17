SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе прогремели мощные взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в небе над Сочи и Туапсе прогремело около 10 мощных взрывов. По версии канала, ПВО сбивает украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как пишет SHOT, местные жители услышали гулкие звуки и увидели вспышки со стороны Черного моря. По информации канала, в ответ на угрозу в Сочи были включены сирены воздушной тревоги.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

До этого в Минобороны России рассказали, что российская авиация поразила переправу ВСУ через реку в Харьковской области ударами авиабомб ФАБ-500. По данным ведомства, украинские войска использовали мост для переброски техники, войск и грузов военного назначения. В результате атаки переправа была полностью уничтожена.

Кроме того, власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в микрорайоне, пострадавшем от ночной атаки БПЛА. После внеочередного заседания комиссии по ЧС было решено организовать оперативный штаб и пункт временного размещения для эвакуированных граждан.