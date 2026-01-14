Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 09:58

Ночной удар БПЛА привел к режиму ЧС в одном российском городе

Мэр Ростова-на-Дону Скрябин сообщил о введении режима ЧС из-за атаки БПЛА

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в микрорайоне, пострадавшем от ночной атаки беспилотника, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале. После внеочередного заседания комиссии по ЧС было решено организовать оперативный штаб, оценку ущерба и пункт временного размещения для эвакуированных граждан.

Проведено внеочередное заседание КЧС. Принято решение: ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками типа FP-1, способными преодолевать до 1200 километров. Предположительно, дроны были запущены с территории Харьковской области. В результате удара один человек погиб, а еще четверо гражданских получили травмы средней тяжести.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что при разборе завалов в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, поврежденном атакой дронов, был обнаружен погибший мужчина. Тело было найдено в квартире, которая загорелась после удара, а личность погибшего в данный момент устанавливается.

атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
Ростов-на-Дону
чрезвычайные ситуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невеста Лепса показала фото в «космическом» ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике
Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.