Ночной удар БПЛА привел к режиму ЧС в одном российском городе Мэр Ростова-на-Дону Скрябин сообщил о введении режима ЧС из-за атаки БПЛА

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в микрорайоне, пострадавшем от ночной атаки беспилотника, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале. После внеочередного заседания комиссии по ЧС было решено организовать оперативный штаб, оценку ущерба и пункт временного размещения для эвакуированных граждан.

Проведено внеочередное заседание КЧС. Принято решение: ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками типа FP-1, способными преодолевать до 1200 километров. Предположительно, дроны были запущены с территории Харьковской области. В результате удара один человек погиб, а еще четверо гражданских получили травмы средней тяжести.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что при разборе завалов в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, поврежденном атакой дронов, был обнаружен погибший мужчина. Тело было найдено в квартире, которая загорелась после удара, а личность погибшего в данный момент устанавливается.