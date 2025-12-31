Российского инженера освободили из американской тюрьмы и вернули домой Инженер Постовой вернулся в Россию после заточения в американской тюрьме

Задержанного в США инженера Дениса Постового освободили из американской тюрьмы и вернули в Россию, сообщил ТАСС вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников. Отмечается, что Вашингтон предъявил россиянину обвинения в нарушении экспортного контроля и поставке технологий двойного назначения.

Произошло настоящее новогоднее чудо. Команде защиты и нашим дипломатам удалось добиться освобождения и депортации россиянина Дениса Постового, нашего известного инженера, обладателя многочисленных премий. Депортировали из Соединенных Штатов, при этом приговор в отношении него не был вынесен, — отметил Мельников.

По словам вице-президента ЕКЦС, инженера вместо домашнего ареста отправили в депортационную тюрьму. Поэтому россиянин не мог обеспечивать собственную защиту, а процесс неоднократно ставился на паузу.

Ранее США депортировали в Россию разыскиваемого за особо крупное мошенничество Заира Сямиуллина, которого подозревают в хищении 123 млн рублей. По данным следствия, он ввел в заблуждение женщину, предлагая ей вложить средства в якобы прибыльные проекты.