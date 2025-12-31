Назван самый популярный заказ в московские СИЗО на Новый год Салат селедка под шубой стал самым популярным заказом в московских СИЗО

Среди заключенных московских СИЗО на Новый год самым популярным блюдом стал салат селедка под шубой, сообщили РИА Новости в компании, занимающейся продажей товаров в магазинах при следственных изоляторах. Новогодние угощения, в том числе салаты, пироги и холодец, доставили в места лишения свободы 29 декабря.

Селедка под шубой — самый популярный у нас продукт, его готовят очень много, самый большой по количеству заказ, — рассказали в компании.

Магазин предоставляет широкий ассортимент готовой еды, продуктов питания и непродовольственных товаров для магазинов при следственных изоляторах. Чаще всего его услугами пользуются родственники тех, кто находится под арестом.

Ранее врач-терапевт Анастасия Агаева порекомендовала заранее планировать подачу блюд на новогодний стол, учитывая время и их вид. Чтобы избежать пищевого отравления, большинство продуктов лучше хранить в холодильнике и доставать по мере необходимости. За два-три часа до начала праздника можно выставить на стол нескоропортящиеся продукты, такие как орехи, сухофрукты, выпечка, цельные овощи и фрукты.