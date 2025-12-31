Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье

Чтобы избежать пищевого отравления во время новогодних праздников, следует накрывать стол, учитывая время и вид блюд, рассказала в беседе с RT врач-терапевт одной из медицинских компаний Анастасия Агаева. По ее словам, большинство из них лучше хранить в холодильнике, доставая только по мере необходимости.

Можно заранее накрывать праздничный стол с соблюдением учета времени и типа блюд, а также принципа конвейера: основная масса блюд остается в холодильнике и выносится по мере необходимости. Выставить на стол, например, за два-три часа до праздника можно продукты, которые не являются скоропортящимися, среди них орехи, сухофрукты, выпечка, цельные овощи и фрукты, — поделилась Агаева.

Перед началом застолья следует выставить разнообразные закуски, включая свежие салаты, мясные и рыбные деликатесы, нарезку из сыра, ветчины и колбас, а также кондитерские изделия с кремом. Продукты необходимо хранить в холодильнике, где поддерживается постоянная температура. Кроме того, важно разделять сырые и готовые продукты, чтобы предотвратить их взаимное загрязнение.

Ранее инфекционист Дмитрий Лиознов порекомендовал избегать людных мест и соблюдать правила гигиены для профилактики ОРВИ в новогодние праздники. При посещении массовых мероприятий необходимо надевать маску. Важно соблюдать социальную дистанцию, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, а также избегать прикосновений руками к лицу и слизистым оболочкам.