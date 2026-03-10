Салат «Румяная Марфа» — простой рецепт из свеклы, который удивляет вкусом и ароматом

Свекла кажется привычным овощем, но с правильными специями она превращается в настоящее кулинарное открытие. Салат «Румяная Марфа» готовится быстро, а сочетание чеснока, уксуса и меда делает вкус глубоким и насыщенным. Это идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать семью или гостей простым, но эффектным блюдом.

Ингредиенты:

свекла — 600 г (вареная, запеченная или сырая);

чеснок — 3 зубчика;

кунжут — 2 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;

мед или сахар — 2 ч. л.;

соль — 2/3 ч. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

майоран сушеный — 1 ч. л.;

черный и острый перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу натирают на терке и смешивают с солью, медом и уксусом. Добавляют чеснок и сухие специи, вливают масло и перемешивают. Кунжут слегка прогревают на сухой сковороде до золотистого цвета и добавляют в салат. Если свекла вареная или запеченная, салат готов через 15 минут; из сырой свеклы — настаивают в холодильнике 12 часов. Получается яркий, ароматный и необычный салат, который покоряет с первой ложки.

