Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:00

Салат «Румяная Марфа» — простой рецепт из свеклы, который удивляет вкусом и ароматом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Свекла кажется привычным овощем, но с правильными специями она превращается в настоящее кулинарное открытие. Салат «Румяная Марфа» готовится быстро, а сочетание чеснока, уксуса и меда делает вкус глубоким и насыщенным. Это идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать семью или гостей простым, но эффектным блюдом.

Ингредиенты:

  • свекла — 600 г (вареная, запеченная или сырая);
  • чеснок — 3 зубчика;
  • кунжут — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
  • мед или сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 2/3 ч. л.;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • майоран сушеный — 1 ч. л.;
  • черный и острый перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу натирают на терке и смешивают с солью, медом и уксусом. Добавляют чеснок и сухие специи, вливают масло и перемешивают. Кунжут слегка прогревают на сухой сковороде до золотистого цвета и добавляют в салат. Если свекла вареная или запеченная, салат готов через 15 минут; из сырой свеклы — настаивают в холодильнике 12 часов. Получается яркий, ароматный и необычный салат, который покоряет с первой ложки.

Ранее сообщалось, что если хочется сладкого без вреда для фигуры, попробуйте это нежное творожное желе. Его любят даже спортсмены: в составе продукты, которые поддерживают кости и связки. Но и для обычной семьи такой десерт станет отличной альтернативой тортам и пирожным.

Проверено редакцией
Читайте также
Завернула сыр в лаваш и уже жарю:  через 10 минут на столе горячие конвертики, вкуснее любых бутербродов
Общество
Завернула сыр в лаваш и уже жарю:  через 10 минут на столе горячие конвертики, вкуснее любых бутербродов
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Здоровье/красота
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Слоеный салат «Фрида» — яркое угощение для стола и праздник вкуса для всей семьи
Общество
Слоеный салат «Фрида» — яркое угощение для стола и праздник вкуса для всей семьи
Картофельные клецки с ячневой крупой — постное блюдо, которое удивляет вкусом и сытностью
Общество
Картофельные клецки с ячневой крупой — постное блюдо, которое удивляет вкусом и сытностью
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США анонсировали самые интенсивные удары по Ирану
Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.