Картофельные клецки с ячневой крупой — постное блюдо, которое удивляет вкусом и сытностью

В Великий пост особенно ценится еда, которая дает силы без лишнего жира и мяса. Эти картофельные клецки с ячневой крупой — идеальный пример: простые ингредиенты, но сытно, питательно и необычно. Блюдо легко готовится и отлично раскрывает вкус каждого продукта.

Ингредиенты:

картофель — 12 шт.;

ячневая крупа — 1 стакан;

лук репчатый — 3 шт.;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Сырой картофель натирают на мелкой терке, отжимают сок, а крахмал возвращают в массу — он связывает клецки. Ячневую крупу варят до готовности, остужают и соединяют с картофелем. Из полученного теста формируют круглые клецки одинакового размера. Опускают их в кипящую подсоленную воду и варят до всплытия плюс пару минут. Подают с солеными грибами, рубленым укропом и чесноком — простое блюдо раскрывается по-новому, удивляя насыщенным вкусом и легкой пикантностью.

