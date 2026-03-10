Зимняя Олимпиада — 2026
Картофельные клецки с ячневой крупой — постное блюдо, которое удивляет вкусом и сытностью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Великий пост особенно ценится еда, которая дает силы без лишнего жира и мяса. Эти картофельные клецки с ячневой крупой — идеальный пример: простые ингредиенты, но сытно, питательно и необычно. Блюдо легко готовится и отлично раскрывает вкус каждого продукта.

Ингредиенты:

  • картофель — 12 шт.;
  • ячневая крупа — 1 стакан;
  • лук репчатый — 3 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Сырой картофель натирают на мелкой терке, отжимают сок, а крахмал возвращают в массу — он связывает клецки. Ячневую крупу варят до готовности, остужают и соединяют с картофелем. Из полученного теста формируют круглые клецки одинакового размера. Опускают их в кипящую подсоленную воду и варят до всплытия плюс пару минут. Подают с солеными грибами, рубленым укропом и чесноком — простое блюдо раскрывается по-новому, удивляя насыщенным вкусом и легкой пикантностью.

Ранее сообщалось, что когда хочется сладкого, а времени и сил на сложные рецепты нет, выручает этот простой способ. Мороженое готовится всего из двух ингредиентов и получается нежным как крем. Справится даже ребенок, а вкус приятно удивит.

Проверено редакцией
