10 марта 2026 в 09:00

Аппетитные треугольники за 20 минут — быстрый обед и праздник для всей семьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нет времени на долгую готовку, этот рецепт станет настоящей находкой. Всего 20 минут — и на столе хрустящие, румяные треугольники с нежной начинкой, которые любят и дети, и взрослые. Они легко заменят перекус после школы или станут эффектной закуской для гостей.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 150 г;
  • плавленый сливочный сыр — 200 г;
  • тонкий лаваш — 2 листа;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками, чтобы начинка была однородной. Листы лаваша разрежьте на широкие полосы. На край каждой полоски нанесите слой сыра, сверху выложите нарезанные палочки, слегка посолите и поперчите. Сложите угол лаваша поверх начинки, формируя треугольник, и продолжайте сворачивать всю полоску.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне и обжаривайте треугольники по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Эти хрустящие лакомства исчезают со стола моментально — быстрый, вкусный и эффектный вариант для всей семьи.

Ранее сообщалось, что если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек. Начинка из ветчины, сыра, соленых огурцов и яиц под хрустящей корочкой делает блюдо идеальным для семейного обеда, ужина или перекуса.

