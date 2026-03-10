Аппетитные треугольники за 20 минут — быстрый обед и праздник для всей семьи

Когда нет времени на долгую готовку, этот рецепт станет настоящей находкой. Всего 20 минут — и на столе хрустящие, румяные треугольники с нежной начинкой, которые любят и дети, и взрослые. Они легко заменят перекус после школы или станут эффектной закуской для гостей.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 150 г;

плавленый сливочный сыр — 200 г;

тонкий лаваш — 2 листа;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками, чтобы начинка была однородной. Листы лаваша разрежьте на широкие полосы. На край каждой полоски нанесите слой сыра, сверху выложите нарезанные палочки, слегка посолите и поперчите. Сложите угол лаваша поверх начинки, формируя треугольник, и продолжайте сворачивать всю полоску.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне и обжаривайте треугольники по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Эти хрустящие лакомства исчезают со стола моментально — быстрый, вкусный и эффектный вариант для всей семьи.

