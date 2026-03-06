Зимняя Олимпиада — 2026
Домашнее мороженое из двух ингредиентов: десерт без сахара и мороженицы за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется сладкого, а времени и сил на сложные рецепты нет, выручает этот простой способ. Мороженое готовится всего из двух ингредиентов и получается нежным, как крем. Справится даже ребенок, а вкус приятно удивит.

Ингредиенты:

  • банан спелый — 1 штука;
  • какао-порошок — 1 ст. ложка;
  • сгущенное молоко — 1–2 ст. ложки (по желанию).

Приготовление

Банан очистите и нарежьте кусочками. Лучше брать очень спелый — он слаще и дает мягкую текстуру. Сложите в блендер, добавьте какао и взбейте до однородной массы. Если хочется более сладкий десерт, вмешайте сгущенку. Получившуюся смесь переложите в контейнер и уберите в морозильник до застывания. Перед подачей разложите по креманкам, украсьте ягодами, орехами или листочком мяты. Можно сформировать шарики ложкой и полить вареньем — выглядит как из кафе, а готовится проще простого.

