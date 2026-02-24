Зимняя Олимпиада — 2026
Пиццеброд за 5 минут — горячий бутерброд с сыром и соусом без духовки и лишней возни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если утром времени в обрез, а завтрак хочется вкусный и сытный, этот рецепт станет спасением. «Пиццеброд» готовится всего за 5 минут на сковороде, выглядит эффектно и напоминает мини-пиццу, но без духовки и лишней возни.

Для начала приготовьте соус: смешайте 2 ч.л. майонеза, 1 ч.л. кетчупа, 1 ч.л. сметаны или йогурта и 0,5 ч.л. орегано. Нарежьте адыгейский сыр — 50 г — маленькими кубиками и вмешайте в соус. Ломтики хлеба — 2 штуки — щедро намажьте смесью, посыпьте тертой моцареллой — 50 г, при желании добавьте чили.

Выложите на горячую толстостенную сковороду, закройте крышкой и готовьте 3–4 минуты на медленном огне, пока сыр не расплавится, а хлеб станет хрустящим. Для дополнительного аромата сковороду можно слегка смазать маслом, а в соус добавить щепотку соли, если сыр мягкий. В итоге — быстрый, яркий и сытный завтрак!

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

