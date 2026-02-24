Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:41

«Скажу жесткую вещь»: Медведев об идее Европы передать Киеву ядерную бомбу

Медведев пообещал симметричный ядерный ответ на передачу вооружения Киеву

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Идея Великобритании и Франции обеспечить Украину ядерной бомбой кардинально меняет геополитическую ситуацию, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в комментарии RT. Он предупредил, что это чревато жестким ответом со стороны Москвы.

Медведев подчеркнул, что речь идет не о нарушении международных договоренностей, а о прямом снабжении ядерным оружием воюющей стороны. По его словам, в такой ситуации Россия имеет право на «симметричный ответ».

Скажу очевидную и жесткую вещь. <...> Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране, — подчеркнул политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Европы передать Украине ядерную бомбу вопиющим образом нарушают международное право. Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки РФ, что Париж и Лондон прорабатывают вопрос передачи данного оружия Киеву.

