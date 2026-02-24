Мальчик спас родных во время пожара под Новосибирском

Мальчик смог спасти родителей и пятерых братьев и сестер во время пожара под Новосибирском, сообщает «КП-Новосибирск». Он разбудил родных, благодаря чему они смогли выбраться из горящего дома.

Мы все были дома, спали. Старший сын проснулся от того, что ему стало жарко. Он сразу толком не понял, что происходит, но быстро разбудил нас и сказал: «Мама, весь мир оранжевый». Я сразу сообразила, что это огонь, — рассказала мать ребенка.

Огонь распространялся стремительно, в результате пожара выгорел весь дом. Пострадавшим оказывают поддержку местные жители.

Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись в Московском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о пожаре в доме № 31 на Витебском проспекте поступило 24 февраля около пяти часов утра — в 05:18 возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС.