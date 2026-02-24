Уныние охватило европолитиков из-за решения Венгрии по Украине

Европейские политики впали в уныние из-за решения Венгрии заблокировать выделение Украине кредита на €90 млрд, сообщила газета Politico. По данным издания, они также недовольны тем, что не удалось согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. В итоге к своему визиту в Киев они могли лишь словесно выразить поддержку, резюмирует газета.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Украина блокирует транзит нефти в Венгрию, чтобы спровоцировать рост цен на энергоносители и повлиять на исход апрельских выборов. Таким образом Брюссель пытается добиться смены действующего премьер-министра Виктора Орбана, который выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

До этого сообщалось, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.